Karsdorp ai titoli di coda. L'avventura ora è finita

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Della "locomotiva" arrivata da Rotterdam nel 2017 non c'è davvero più traccia. Il binario ultimamente percorso appare morto e destinato a far concludere la sua corsa in giallorosso: l'avventura di Rick Karsdorp nella Capitale oramai volge al termine. Il grossolano, clamoroso e decisivo errore nella sfida con il Bayer Leverkusen rischia di essere l'ultima immagine dell'esterno olandese con la maglia della Roma. Quell'applauso, con sfumature polemiche, rivolto alla Curva Sud in occasione del suo cambio la sua ultima istantanea. Il finale, quasi annunciato, di una storia d'amore lunga e tormentata, piena di tante crisi e tentativi, ma mai davvero sbocciata. (...) Con l'arrivo di De Rossi sembrava aprirsi scenari e orizzonti impensabili fino a pochi mesi prima. Ma il campo, alla fine, ha confermato il suo verdetto. L'errore contro gli uomini di Xabi Alonso lo ha trasformato in un problema di difficile risoluzione anche dal punto di vista ambientale, i tifosi non voglio più vederlo con la maglia della Roma e quella fascia lì ha bisogno, nell'immediato futuro, di ben altre certezze. Le cercherà sul mercato estivo, come cercherà un'altra squadra a Karsdorp, lo stesso desiderio che aveva espresso Mourinho. Tra le varie sfide che attendono Ghisolfi c'è anche questa.