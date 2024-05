In Australia con Dybala. Un’amichevole per ricordare anche Di Bartolomei

Una Roma giovanissima è partita ieri 13 ora italiana (le 19 locali), affronterà il Milan nell'amichevole che chiuderà la stagione. A capitanare la spedizione Paulo Dybala, uno dei pochi big presenti visto che De Rossi ha lasciato a Roma i calciatori impegnati nell'Europeo o in coppa America. DDR ha aggregato alla comitiva molti under 18, tra cui Mattia Almaviva, il giovane a cui Francesco Totti diede la fascia da capitano nel giorno del suo ritiro. (...) Da una leggenda all'altra: ieri a Trigoria è andata in scena la sesta edizione del torneo dedicato ad Agostino Di Bartolomei, riservato agli under 12 giallorossi e agli under 13 delle società - Pro Roma, Alba e Fortitudo - da cui nacque la Roma. I tifosi hanno deciso di celebrare Ago a 30 anni (domani) dalla scomparsa: "Trent'anni che, pensando a te, ci sembra ancora di udirlo: vediamo di arrivarci col vessillo. Agostino per sempre", lo striscione firmato Curva Sud. Di Bartolomei sarà ricordato anche a Perth con una patch commemorativa sulle maglie di Roma e Milan.

(corsera)