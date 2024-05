In 4 da Spalletti: Cristante, El Shaarawy, Mancini e Pellegrini

Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy sono nella lista dei 30 pre-convocati in azzurro da Luciano Spalletti in vista di Euro 2024 che si disputerà in Germania. I quattro giallorossi hanno tempo fino al 6 giugno per convincere il c.t. ad inserirli nella lista definitiva dei calciatori che andranno a difendere il titolo conquistato nel 2021. Out Leonardo Spinazzola, ancora fermo per un problema muscolare rimediato nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione, e probabilmente la sua carriera con la Roma. L'esterno anche ieri non si è allenato con il gruppo e come lui Renato Sanches, destinato a lasciare la Capitale senza aver lasciato un segno tangibile della sua presenza. [...]

(Corsera)