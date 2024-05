Il team Ghisolfi con Fontes vice. Lukaku saluta

In attesa dell'ufficialità, è ormai fatta per l'arrivo in giallorosso di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo. Tutti gli accordi sono stati definiti e il dirigente aspetta solo l'ok definitivo dal Nizza per poter iniziare l'avventura in giallorosso. Porterà nella Capitale due uomini di fiducia che si occuperanno dello scouting per la Primavera e la Prima Squadra. Il suo vice sarà l'osservatore José Fontes che verrà promosso al fianco del dirigente francese. (...) Con lui verranno aggregati alla nuova squadra della direzione sportiva anche lan Capasso, referente diretto dei Friedkin su dati di match analysis e Martino Tenconi, giovane osservatore in rampa di lancio. (...) Discorso diverso per Lukaku, che giocherà sicuramente la sua ultima partita di fronte ai tifosi della Roma. A fine stagione tornerà al Chelsea, nonostante una stagione che rischia di entrare nella storia: con 21 gol (ne manca 1) eguaglierebbe le reti segnate da Montella e Batistuta al primo anno in giallorosso.

(La Repubblica)