Il romanismo nelle gambe

Bergamo Anno Zero: per la Roma, sono inutili le statistiche sul prima De Rossi e il dopo Mourinho. Chiacchiere. Oggi con l'Atalanta e nelle ultime due i giallorossi si giocano l'ingresso in Champions. Si devono vincere tutte e tre e non è impresa facile. [...] De Rossi ha rammendato la tela e guidato la squadra come un condottiero. Oggi si gioca molto, insieme con tutta la squadra, e deve essere certo che noi saremo con loro. Lo meritano giocatori e allenatore, perché in tutti e due i momenti della stagione hanno dato il massimo, con coraggio e determinazione, compresa la partita bella e sfortunata di giovedì sera. [...]

Ma oggi a Bergamo sarà una vera finale. La squadra è stanca, ma anche l'Atalanta lo è: ha giocato tanto senza risparmiarsi e dovrà ancora affrontare in dieci giorni altre due finali. A Bergamo l'atmosfera è tradizionalmente antiromanista, però quest'anno dobbiamo dare atto a Gasperini di aver dato un grande contributo per l'allargamento delle italiane nelle Coppe. Viva l'Europa tricolore, dunque, ma noi vogliamo il giallorosso in Champions. Senza romanismo non ci divertiamo. Daje Daniele!

(Il Messaggero - P. Liguori)