IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Ghisolfi non può fare peggio di Pinto" - VALDISERRI: "Gli esterni devono essere i primi acquisti"

La Roma cade 2-1 in casa dell'Empoli nell'ultima giornata di campionato e chiude al sesto posto in classifica. Niente Champions League per i giallorossi, che disputeranno nuovamente l'Europa League. "Gli oltre cinquanta milioni della Champions avrebbero indirizzato alcune scelte anche sul mercato. Ma la Roma deve lavorare sin da oggi ad un futuro diverso", scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Luca Valdiserri del Corriere della Sera si sofferma sulla rivoluzione degli esterni in estate: "La partita di Empoli è stata il simbolo della stagione: la Roma ha preso due gol nati da azioni sulla fascia di Angelino ed è in quel settore che devono arrivare i primi acquisti per rifondare". Ivan Zazzaroni, invece, afferma nelle colonne del Corriere dello Sport che "Ghisolfi non potrà fare peggio di Pinto".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - GAZZETTA DELLO SPORT

E' così svanita la possibilità di avere sei squadre nella Champions del prossimo anno. Lo ha deciso l'Atalanta che ha chiuso con la sesta vittoria consecutiva, dimostrando di non essere assolutamente appagata. [...] Il sesto posto non basta per rientrare nel grande giro e costringerà adesso la Roma a rivedere il budget. Gli oltre cinquanta milioni della Champions avrebbero indirizzato alcune scelte anche sul mercato. Ma proprio e ancora l'Atalanta insegna che si può fare calcio ugualmente ad alto livello. [...] Certo è che Roma e Lazio devono lavorare sin da oggi ad un futuro diverso. Troppo poco finire sesti e settimi. La Roma, che nel pomeriggio ha saputo di non andare in Champions, è poi andata in campo per "arbitrare" la corsa salvezza. La vittoria in extremis dell'Empoli ha decretato la retrocessione del Frosinone, battuto in casa dall'Udinese. [...]

L. VALDISERRI - CORRIERE DELLA SERA

Il campionato della Roma non è stato da Champions League e chiedere favori agli altri è brutto. [...] Il primo a non crederci era Daniele De Rossi e i motivi sono molteplici: la fetta di una torta divisa in 5 è più grande di quella divisa in 6; non si capisce perché Bologna e Atalanta avrebbero dovuto favorire una concorrente diretta, visto che la sola partecipazione alla Champions 2024-2025 avrebbe portato nelle casse della Roma 56 milioni di euro. [...] La Roma è partita con il piede giusto facendo firmare a De Rossi e a Ghisolfi due contratti triennali, per dare un segnale chiaro. La partita di Empoli è stata il simbolo della stagione: la Roma ha giocato con serietà ma ha preso due gol nati da azioni sulla fascia di Angelino. [...] È in quel settore che devono arrivare i primi acquisti per rifondare.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

Ieri Gasp ha tolto alla Roma il pensiero della SuperChampions maltrattando il Torino. [...] Smaltita la delusione, la Roma ripartirà da dove è venuta: 63 punti e un'Europa League.

Tra l'Eur e Trigoria, però, tutto o quasi è cambiato, si respira un'aria migliore e sono sicuro che Ghisolfi non potrà fare peggio di Pinto: a differenza del portoghese (a proposito, auguri per Bournemouth), conosce il mestiere per averlo praticato. Inoltre De Rossi è entrato perfettamente nel ruolo e potrà finalmente indicare giocatori più vicini alle sue idee. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Cala il sipario sulla stagione della Roma ormai abbonata al sesto posto. Dal 2019, anno dell'ultima partecipazione alla Champions League, i piazzamenti della squadra giallorossa in campionato sono stati assolutamente anonimi. Come lo è stata questa stagione, con gli unici sussulti dell'esonero di Mourinho e la chiamata di De Rossi, arrivato in semifinale dell'Europa League vinta dall'Atalanta. [...] L'ultima versione giallorossa della stagione è la fotografia di una squadra modesta, con diversi giocatori non adeguati a progetti ambiziosi. Una prestazione senza carattere, che non ha evitato la sconfitta che ha condannato il Frosinone alla retrocessione. Avrà molto da lavorare il nuovo direttore sportivo Ghisolfi per consegnare a De Rossi una squadra in grado di poter lottare per tornare finalmente in Champions, sfumata anche quest'anno. Ci vuole più qualità e più quantità, in una stagione che si preannuncia molto più impegnativa di quella appena conclusa. [...] La Roma deve uscire dalla mediocrità delle ultime stagioni. Per farlo ci vuole una grande campagna acquisti, come non si vede da anni. I giocatori acquistati da Tiago Pinto fino all'ultima partita hanno dimostrato di non essere all'altezza. [...] Abraham non ha più convinto dopo la prima stagione in giallorosso e lo stesso discorso vale per Dybala, anche ieri spento e senza idee.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Visti i giocatori giallorossi deludere anche contro l'Empoli, sul traguardo dell'ennesimo

campionato da bocciare e recitato da comparse e non da protagonisti, la rifondazione, a questo punto, diventa scontata: il club dei Friedkin deve entrare tra le big della Serie A.

La rosa è però da azzerare in ogni i settore. [...] La Roma è entrata negli spogliatoi del

Castellani avendo la certezza che giocherà in Europa League anche nella prossima stagione, restando a guardare la Champions in tv per la sesta edizione di fila, assenza pesante e al tempo stesso umiliante. [...] Le cinque riserve schierate dall'inizio al Castellani - Celik, Bove, Aouar, Zalewski e Abraham - sono tra quelli in bilico, cioè non è detto che saranno confermati nella rosa della nuova Roma. [...] De Rossi ha scelto da tempo su chi puntare e chi scartare. Gran parte dei calciatori in prestito saluteranno la Capitale: Kristensen, Huijsen, Renato Sanches, Azmoun. Difficile, senza Champions, continuare con Lukaku. Pure Llorente non sa. Fuori chi è in scadenza: Rui Patricio e, al momento, anche Spinazzola. Da decidere come comportarsi con Smalling. Sicura la cessione di Karsdorp.