IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TRANI: "Il sesto posto rispecchia il valore della Roma" - CONDÒ: "Stagione più che onesta di Lukaku"

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Il pubblico canta e accompagna i giallorossi al traguardo. Non importa che sia solo il sesto posto, con la certezza almeno di arrivare davanti alla Lazio. Questo è il valore della Roma attuale e la gente lo sa bene. Solo lo spirito è quello giusto. Si è visto pure contro il Genoa. [...] Sarà necessario intervenire in ogni reparto. L'unica vera certezza è in porta. Servono acquisti di rendimento, di spessore, di sostanza e qualità. Cominciando dai terzini, serve la corsa sui lati e anche a centrocampo. E infine bisognerà trovare un nuovo centravanti. Abraham non basta e va detto subito. [...] Soprattutto a chi continua a presentarsi all'Olimpico. Ennesimo sold out, il numero 57 dalla riapertura degli stadi con la capienza del cento per cento. I tifosi giallorossi si sono addirittura superati con il record stagionale di presenze: 67.334. Da applausi. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

[...] I tre punti ottenuti contro il Genoa, grazie al gol nel finale di Lukaku, consentono di assicurarsi il sesto posto e di coltivare ancora una piccola speranza per la Champions. Dipenderà dalla finale di Europa League e dal piazzamento in campionato dell'Atalanta.

Erano altri gli obiettivi fissati a inizio stagione. La verità è che la squadra costruita tra enormi difficoltà per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario ha puntato su due elementi che avrebbero dovuto fare la differenza: Dybala e Lukaku. [...] Purtroppo il loro rendimento non è stato all'altezza delle aspettative. La Joya non ha potuto dare il suo contributo nella fase cruciale della stagione. Lukaku ha collezionato molte presenze, ma il suo rendimento nella seconda parte della stagione è stato insufficiente. [...] Per costruire una squadra più competitiva ci vorranno giocatori che possano essere decisivi nei momenti che contano della stagione. [...]

M. EVANGELISTI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Il sesto posto corrisponde al valore della rosa e significa poter coltivare ancora la grande illusione che arrivi una man dal cielo, quella della Dea se non quella di Dio, e che trasporti il club nelle più respirabili arie della Champions. [...] Di tanto in tanto, e sempre meravigliandoci, scopriamo persone di malumore perché sospettano che De Rossi sia stato ingaggiato con lo scopo di far meglio inghiottire ai sostenitori la separazione da Mourinho. De Rossi era l'unico allenatore professionista disponibile con la faccia giusta e il carisma adatto alla missione, a prescindere dal curriculum professionale nel suo caso ancora sottile. Non poteva esserci scelta più opportuna, e in seguito, non appena Ddr ha dimostrato di poter fare il lavoro, non poteva esserci alternativa a confermarlo. [...] Non c'era e non c'è motivo di non avere fiducia in De Rossi. [...] Nello specifico, altre certezze non ci sono. Ieri nella sudata di fine stagione contro il Genoa tutti i limiti di qualità, personalità, fantasia, potenza di questa Roma sono stati squadernati come nel ripasso di una lezione noiosa. [...]

Sarà una squadra differente sotto molti aspetti quella che affronterà la prossima stagione. Un nuovo inizio, guidato da una dirigenza che sembra sapere il fatto suo, da Friedkin a Souloukou, potrebbe spazzare via dallo stomaco quella sgradevole sensazione di perenne attesa, di abitare un cantiere polveroso e dall'imprevedibile data di chiusura.

P. CONDÒ - LA REPUBBLICA

Si avvia a conclusione un campionato in cui è successo di tutto, dalla vittoria dell'Inter con margine record (19 punti sul Milan a un turno dalla fine) alle dimensioni inimmaginabili del crollo dei campioni uscenti (il Napoli ha perso per strada 35 punti), dall'esonero di due mostri sacri come Allegri e Mourinho (8 scudetti complessivi) al calcio spettacolare e redditizio di due club non metropolitani, Bologna e Atalanta, che giustamente giocheranno la Champions. [...] La Roma si è guadagnata i diritti esclusivi sull'eventuale sesto pass

Champions grazie a una vittoria agonica sul Genoa, in 10 contro 11 dopo che a Paredes erano saltati i nervi, all'ultimo respiro di una primavera che l'ha lasciata corta di energie. Significativo che il gol sia venuto da Lukaku, verosimilmente ai titoli di coda in giallorosso dopo una stagione più che onesta. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] La Roma stacca la Lazio per l'Europa League ma ad Argante-Dybala bastano dieci minuti per tornare malato. Il girone infernale della salvezza condanna, dopo 11 anni, il Sassuolo e

preannuncia tre partite terribili, Verona-Inter, Frosinone-Udinese, Empoli-Roma. Mi auguro tutte in contemporanea e senza il Var.