IL PUNTO DEL LUNEDI' - CONDO': "Chi resta in piedi vince", AGRESTI: "Domenica con l'Atalanta come una finale"

La corsa Champions si fa sempre più avvincente, il pareggio della Roma contro la Juventus continua a tenere vivi molti scenari. I giallorossi, agli sgoccioli della stagione dovranno affrontare in 4 giorni la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen e l'Atalanta in campionato. "L'ultimo che resta in piedi vince" scrive in merito Paolo Condò. "Si attendono i risultati dell'Atalanta che ad oggi ha due partite in meno" le parole di Tony Damascelli.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] Comunque vada, ne uscirà un panorama stravolto. A tre giornate dalla fine, la corsa ai posti Champions è diventata una camminata: quarto pareggio consecutivo della Juve in un divertente confronto diretto con la Roma, a sua volta al secondo pari di fila (eccezionali i portieri, era un match da 3-3, e finalmente grande Chiesa). Il Bologna ha raccolto tre 0-0 nelle ultime cinque gare, vede il traguardo ma stenta a toccarlo. E quindi tutti lavorano per l'Atalanta, che all'alba di oggi conta due gare in meno della Roma ma stasera dovrebbe affiancarla (gioca a Salerno). Ah, domenica prossima c'è Atalanta-Roma, e questo dopo le semifinali di ritorno delle coppe di giovedì. L'ultimo che resta in piedi vince.

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma ha dimenticato la stanchezza, la Juve se n’è fottuta del baricentro abbassato e del punto d’equilibrio e ha dato una diversa immagine di sé. Esauriti gli apprezzamenti, devo però aggiungere che Roma e Juve non hanno niente a che vedere con l’Inter: sono imperfette, incomplete e soprattutto in mezzo, a centrocampo, concedono tanto ai campioni d’Italia. Per gamba, qualità individuale e visione. Il punto sta bene alla Juve, meno alla Roma, attesa a Bergamo dall’Atalanta.

S. AGRESTI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] La Roma stasera potrebbe essere raggiunta dall'Atalanta, la quale, però, ha una partita da recuperare. Lo scontro diretto di domenica, a questo punto, diventa una specie di finale: De Rossi deve vincere per mettersi i bergamaschi alle spalle, a Gasperini basta il pareggio. Il problema è che quel confronto così importante arriva tre giorni dopo le semifinali di ritorno dell'Europa League e che l'Atalanta, due giorni più tardi, avrà la finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri, insomma, le finali sono tre in sette giorni. Ma non c'è da lamentarsi per i troppi impegni: a piangere devono essere quelli che sono fuori da tutto, mica Gasp.

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

All'Olimpico sussulti di calcio non una partita seria, errori gravi in difesa di Gatti e fallimentare Vlahovic in attacco nella Juventus tenuta in piedi soltanto da Chiesa, stanchezza indisponente di Dybala, ipotesi di Lukaku e debolezza generale nella Roma dopo le ferite con il Bayer Leverkusen, football affannoso, impreciso, parrocchiale fra due squadre difettate, il pari serve alla Juve e frena la Roma, si attendono i risultati dell'Atalanta che ha due partite in meno e, nel caso di "pieno" si porterebbe al quarto posto. [...]

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Mancano 270 minuti nella volata per la Champions. La Roma è al quinto posto, a quattro punti dal Bologna e a più tre dall'Atalanta, che oggi gioca a Salerno e dovrà recuperare con la Fiorentina. Non sarà facile, ma i giallorossi meritano di centrare l'obiettivo. Proprio contro l'Atalanta domenica è in programma quasi uno spareggio. Forse giovedì a Leverkusen bisognerà fare un po' di calcoli. [...]

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Il secondo pareggio consecutivo della Roma in campionato - 1-1 contro la Juventus all'Olimpico - complica la corsa per il quinto posto, con l'Atalanta sesta che, sotto di tre punti, nel pomeriggio giocherà all'Are-chi contro la Salernitana già retrocessa e che avrà a disposizione - a fine torneo - pure il recupero in casa contro la Fiorentina. I giallorossi rallentano, ma al tempo stesso continuano a sentirsi dentro le due competizioni. La Roma, insomma, non scarta ancora nessuno dei suoi due obiettivi stagionali. [...]