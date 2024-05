Il primo è Angeliño. DDR accontentato: la Roma riscatta l'esterno spagnolo

[...] Angeliño sarà ancora un giocatore della Roma fino al 2028. Il club giallorosso, infatti, ha esercitato il suo diritto di riscatto nei confronti del Lipsia, inviando l'attesa pec ufficiale. Costo del giocatore 5 milioni di euro, pagabili in tre annualità. [...] La conferma di Angeliño era stata una richiesta esplicita di Daniele De Rossi, che lo ha avuto a disposizione in questi 4 mesi vissuti in giallorosso e ne ha potuto apprezzare le qualità. [...] Con lui la Roma adesso ha risolto al 50% il problema della fascia sinistra, allo spagnolo andrà affiancato un altro giocatore, considerando che a Spinazzola scadrà il contratto il 30 giugno e difficilmente gli verrà rinnovato. [...]

Insieme ad Angeliño la Roma in questa stagione aveva a sua disposizione altri sei prestiti da parte di altri club: Kristensen e Llorente dal Leeds, Sanches dal Psg, Huijsen dalla Juventus, Azmoun dal Bayer Leverkusen e Lukaku dal Chelsea. [...] C'è un solo giocatore che potrebbe restare ed è un altro spagnolo, Diego Llorente, il cui riscatto dagli inglesi del Leeds costa anch'esso 5 milioni di euro. [...] Per gli altri cinque non c'è possibilità di conferma. [...]

(gasport)