Il primo colpo è Nandez: affare a parametro zero

Daniele De Rossi lo aveva detto: «Li voglio giovani e affamati». Nahitan Nandez non è certo un novellino a 28 anni. Ma è sicuramente un giocatore di gamba, grintoso. Uno che non si tira indietro davanti ai contrasti e che con quella barba fa pensare proprio al DDR calciatore. È lui, l'uruguaiano del Cagliari più volte accostato alla Roma, il primo colpo per la prossima stagione. Arriverà a parametro zero. (...) A confermare l'affare è Pablo Bentancur, agente del calciatore e influentissimo procuratore uruguaiano: «Accordo con la Roma? Sì. Il giocatore firmerà un triennale». E ritroverà il suo "Tano". Nandez ha infatti incrociato Daniele De Rossi al Boca Juniors. (...) C'è chi arriva e c'è chi parte. Di certo in uscita c'è Renato Sanches, prestito sanguinoso dal Psg e profilo sovrapponibile a quello dell'uruguaiano. Ma anche Bove avrebbe estimatori all'estero ed è un giocatore a sua volta del tutto simile per caratteristiche a Nandez. (...)

(La Repubblica)