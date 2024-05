Il feeling tra Friedkin e DDR. E adesso il ds

Tra De Rossi e i Friedkin feeling sempre più solido. A prescindere da come finirà la stagione, il rapporto proseguirà con reciproca soddisfazione. Nei giorni scorsi il tecnico si è confrontato con i presidenti per pianificare il ritiro estivo e fornendo qualche indicazione di mercato. E’ evidente che le mosse strategiche dipenderanno dalla qualificazione alla Champions, ma intanto un’idea di base esiste: servono giocatori aggressivi e rapidi, tanto per la fase difensiva quanto per la fase offensiva, che sappiano alzare il livello d’intensità del gioco. [...] L’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto, che verosimilmente sarà biennale con opzione di prolungamento fino al 2027, arriverà a breve. E sarà forse contestuale all’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo: i Friedkin hanno vagliato tutte le candidature e individuato il profilo idoneo, che per il momento resta top secret in quanto vincolato a un altro club fino a giugno.

(Corsport)