Il 2º posto può essere blindato già quest’oggi

Il traguardo è dietro l'angolo. Manca solo la certezza aritmetica. Oggi o domani? Male che va la settimana prossima. La Roma Primavera, in ogni caso, ha il destino nelle sue mani perché sulla carta le basta conquistare domani un punto nella tana del Lecce per festeggiare l'accesso alle semifinali scudetto. Ma potrebbe brindare già oggi dal divano se la Lazio non vincerà contra l'Inter capolista. I cugini, infatti, quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare, sono sotto di 6 punti con gli scontri diretti, a differenza dell'Atalanta, già tagliata fuori dai giochi in ottica semifinali playoff per il titolo, riservate direttamente a chi chiude l'annata al primo e al secondo posto della classifica. I baby giallorossi, tra l'altro, sono ancora in corsa per la vetta dato che l'inter dell'ex Chivu è distante solo 3 lunghezze o già sicura di saltare i quarti di finale nella post season.

(Corsport)