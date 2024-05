I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "perfetto per 82 minuti", Mancini "sfortunatissimo", Paredes "essenziale"

Impresa solo sfiorata per la Roma a Leverkusen, che va avanti di due gol salvo poi subire la rimonta tedesca. A spezzare le gambe ai giallorossi l'autogol di Mancini dopo un'uscita di Mile Svilar. Proprio il portiere belga era stato tra i migliori fino a quel momento: "Perfetto per 82’, manca la presa (anche perché disturbato da Smalling) sul cross che causa il 2-1. Ma è lui a tenere il match vivo: prima deve ringraziare il palo, ma è prodigioso quando sventa un diagonale velenoso destinato all’angolino con la punta delle dita. E si ripete con un doppio grande intervento prima dell’intervallo. Anche nella ripresa è decisivo in uscita e fra i pali, fino all’esitazione che chiude i giochi. Peccato". (Il Romanista). Fondamentale anche Leandro Paredes, autore di una doppietta su calcio di rigore: "Freddo, deciso, essenziale. Due volte. Tira quei rigori pesani come macigni e li mette in porta. In campo è ovunque, perfetto in copertura e in impostazione" (Corriere dello Sport). Sfortunato Gianluca Mancini: "Ancora una volta è sfortunatissimo, con un autogol in cui può fare veramente poco. Salva in diverse occasioni la porta, ringhiando sugli attaccanti avversari senza mollare mai" (Il Tempo). Male Nicola Zalewski: "Rileva Spina a freddo, ma si fa saltare con troppa facilità, rimediando subito un giallo. Dopo un quarto d’ora da incubo contro Frimpong, viene dirottato a destra, ma con Grimaldo le cose non migliorano. Neanche davanti riesce a creare, corner compresi. (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,64

Mancini 6,36

Ndicka 6,78

Angelino 7,50

El Shaarawy 6,71

Paredes 7,64

Pellegrini 6,36

Cristante 6,43

Spinazzola 6,00

Lukaku 5,50

Azmoun 6,28

Zalewski 5,08

Bove 5,86

Smalling 5,50

Abraham ng

De Rossi 6,75

