I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar 'il guardiano', Abraham 'spreca una palla d'oro', Dybala 'non prende bene le misure'

Punto d'oro o due punti persi? La Roma pareggia in casa contro la Juventus ormai salda in zona Champions. I giallorossi nonostante le fatiche d'Europa nella gara d'andata contro il Leverkusen hanno mantenuto le redini della partita creando molte occasioni e sventandone altrettante degli avversari con un super Svilar (7.14) che Il Tempo definisce "Il guardiano". Le reti del match sono firmate Lukaku (6.36) "Gol e tanto lavoro per la squadra" scrive di lui Il Corriere della Sera e Bremer, i gol sono arrivati entrambi nell'arco di 15 minuti.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.14

Kristensen 6.14

Llorente 5.71

Ndicka 6.14

Angelino 6.36

Cristante 6.14

Paredes 5.93

Baldanzi 6.43

Dybala 5.86

Pellegrini 6.14

Lukaku 6.36

Zalewski 5.57

Azmoun 5.86

Abraham 4.71

Bove 6

De Rossi 6.14

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Kristensen 6

Llorente 6

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Cristante 6

Paredes 6

Baldanzi 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Lukaku 6,5

Zalewski 6

Azmoun 6

Abraham 5

Bove SV

De Rossi 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7,5

Kristensen 5,5

Llorente 5,5

Ndicka 6

Angelino 6,5

Cristante 6

Paredes 6

Baldanzi 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Lukaku 6,5

Zalewski 6

Azmoun 5,5

Abraham 5

Bove SV

De Rossi 6,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Kristensen 65

Llorente 5

Ndicka 6

Angelino 6,5

Cristante 7

Paredes 5,5

Baldanzi 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6

Lukaku 6,5

Zalewski 5,5

Azmoun 6

Abraham 5

Bove 6

De Rossi 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Kristensen 5,5

Llorente 5

Ndicka 6,5

Angelino 5,5

Cristante 6,5

Paredes 5,5

Baldanzi 7

Dybala 5

Pellegrini 5,5

Lukaku 7

Zalewski 6

Azmoun 6,5

Abraham 4,5

Bove SV

De Rossi 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 7,5

Kristensen 6

Llorente 5,5

Ndicka 6

Angelino 6,5

Cristante 6

Paredes 5,5

Baldanzi 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6

Lukaku 6,5

Zalewski 5,5

Azmoun SV

Abraham 5

Bove SV

De Rossi 6

IL TEMPO

Svilar 7

Kristensen 5

Llorente 6

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Cristante 6

Paredes 6,5

Baldanzi 6

Dybala 5,5

Pellegrini 6

Lukaku 6,5

Zalewski 4,5

Azmoun 5,5

Abraham 4

Bove 6

De Rossi 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Kristensen 6,5

Llorente 6

Ndicka 6

Angelino 6,5

Cristante 5,5

Paredes 6

Baldanzi 7

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Lukaku 6,5

Zalewski 5,5

Azmoun 6

Abraham 4,5

Bove SV

De Rossi 6