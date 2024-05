I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini 'in calo', Svilar 'fa quel che può', Baldanzi 'non ha mai visto il pallone'

Battuta d'arresto per la Roma di Daniele De Rossi (5) che perde 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini verso la corsa Champions League. I giallorossi lasciano allo Gewiss Stadium 3 punti fondamentali per centrare l'entrata nella massima competizione europea con una squadra sottotono e per gran parte della partita assente. La Dea ha sfruttato poche occasioni ma è riuscita a trovare degli enormi buchi in difesa con Mancini (4,36) che "Interviene come può" scrive Il Romanista. Svilar (6,14) "Tenta di chiudere la saracinesca dimostrando di aver dimenticato l'uscita a vuoto di Leverkusen" le parole de Il Tempo.

LA MEDIA DEI VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista, Il Messaggero)

Svilar 6,14

Ndicka 4,71

Kristensen 4,93

Mancini 4,36

El Shaarawy 5,36

Cristante 5,14

Paredes 4,71

Pellegrini 5,71

Angelino 5,71

Baldanzi 4,71

Lukaku 4,86

Abraham 6,14

Bove 6

Azmoun SV

Joao Costa SV

De Rossi 5

