I VOTI DEGLI ALTRI - Karsdorp 'il solito', Dybala 'fa quel che può', Lukaku 'si spegne'

Brutta battuta d'arresto per la Roma di De Rossi (5.36) nel cammino per la finale di Dublino. I giallorossi inciampano all'Olimpico contro un ostinato Bayer Leverkusen che governa gran parte della partita. Fatale l'errore di Karsdorp (3.33) sul primo gol che regala la palla agli avversari. Abraham (4.71) si divora un gol all'ultimo minuto che poteva riaprire la semifinale di ritorno in programma giovedì 9 maggio alla BayArena.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6

Karsdorp 3.33

Mancini 5.71

Smalling 4.86

Spinazzola 5.36

Paredes 5.36

Pellegrini 5.36

Cristante 5.93

Dybala 5.43

Lukaku 5.57

El Shaarawy 5.29

Angelino 5.57

Azmoun 5.36

Baldanzi 5.36

Abraham 4.71

De Rossi 5.36

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Karsdorp 4

Mancini 5,5

Smalling 5

Spinazzola 5

Paredes 5,5

Pellegrini 5,5

Cristante 6

Dybala 5

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5,5

Angelino 6

Azmoun 5

Baldanzi 5,5

Abraham SV

De Rossi 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Karsdorp 4

Mancini 5,5

Smalling 4,5

Spinazzola 5,5

Paredes 5

Pellegrini 5

Cristante 6

Dybala 6

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5

Angelino 5,5

Azmoun 5,5

Baldanzi SV

Abraham 5

De Rossi 6

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Karsdorp 4

Mancini 5,5

Smalling 5

Spinazzola 5

Paredes 5

Pellegrini 5

Cristante 6

Dybala 5

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5

Angelino 5,5

Azmoun 5,5

Baldanzi 5,5

Abraham 5

De Rossi 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Karsdorp 4

Mancini 6

Smalling 5

Spinazzola 5,5

Paredes 5,5

Pellegrini 6

Cristante 6

Dybala 5

Lukaku 6

El Shaarawy 5

Angelino 5,5

Azmoun 4,5

Baldanzi SV

Abraham 4,5

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Karsdorp 4

Mancini 6,5

Smalling 5

Spinazzola 5

Paredes 5

Pellegrini 5,5

Cristante 6

Dybala 5

Lukaku 5

El Shaarawy 5

Angelino 6

Azmoun SV

Baldanzi SV

Abraham 5

De Rossi 5

IL TEMPO

Svilar 6

Karsdorp 4

Mancini 5,5

Smalling 4,5

Spinazzola 5

Paredes 6

Pellegrini 6

Cristante 6

Dybala 4,5

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5

Angelino 5,5

Azmoun 6

Baldanzi 5,5

Abraham 4,5

De Rossi 5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Karsdorp 2

Mancini 5,5

Smalling 5

Spinazzola 6,5

Paredes 5,

Pellegrini 5

Cristante 5,5

Dybala 6

Lukaku 5

El Shaarawy 5,5

Angelino 5,5

Azmoun 5

Baldanzi 5,5

Abraham 4

De Rossi 5,5