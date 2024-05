I titolari sono stanchi: ma come fare turnover?

La Roma di Daniele De Rossi ha toccato il suo apice nella doppia sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. [...] Il doppio confronto, però, specialmente la gara di ritorno giocata in 10 contro 11 dal 31' per l'espulsione di Celik, è costata un tesoro di energie fisiche e mentali. [...] Sono parecchi i giocatori cardine della squadra - da Cristante a Paredes, da Mancini a El Shaarawy, passando per Dybala che non ha mai giocato così tanti minuti di fila - che umanamente sono meno brillanti rispetto all'inizio della gestione di DDR. In otto giorni la Roma è attesa da queste partite: contro la Juventus, in casa, domani sera; a Leverkusen giovedì prossimo, partendo dallo 0-2 incassato giovedì all'Olimpico; domenica 12 a Bergamo, contro l'Atalanta. [...]

E' arrivato il temuto tempo delle scelte: Lukaku è appena rientrato dall'infortunio, Dybala non può reggere altre tre gare in otto giorni, Cristante ha giocato tutte le partite della stagione tranne due perché era squalificato. [...] Serve il turnover, ma quando De Rossi lo ha fatto - vedi Lecce o la prima parte della gara di Udine - la squadra ha fatto rimpiangere gli usurati titolari. [...] E adesso? Giocarsi tutto nei confronti diretti contro Juve e Atalanta e fare turnover massiccio a Leverkusen? Questo direbbe la logica, ma senza fare figuracce e, possibilmente, senza aver rimorsi.

(corsera)