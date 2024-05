I dubbi di Dybala

La situazione Dybala è uno dei principali interrogativi che attendono la Roma in vista del prossimo mercato estivo. Paulo ha il contratto in scadenza nel 2025, un ingaggio da 6 milioni di euro (che il prossimo anno diventerebbero otto), e un fisico di cristallo che non gli permette di giocare con continuità. Fino alla fine di luglio, qualsiasi società può prelevarlo per 12 milioni di euro. Uno scenario al momento ancora non analizzato dal club giallorosso, in particolare dal neo ds Ghisolfi, che avrà l'onore e l'onere di prendere in mano la situazione, di concerto con mister De Rossi il quale preferirebbe non privarsi del talento argentino. Quel che è certo, è che la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rendere la vita più semplice alla Roma, grazie ai 50 milioni che arriverebbero nelle casse della società e che renderebbero meno onerosa la permanenza della Joya. In ogni caso, a Trigoria si dormono sogni tranquilli. Idem il calciatore ambisce a essere in campo nella gara contro l'Empoli, con l'obiettivo di convincere il ct Scaloni a inserirlo nei convocati per la Copa America e magari di ricevere proposte interessanti per il futuro.

(Il Messaggero)