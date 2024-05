I dribbling di Boga, strappi e tanta fantasia: la Roma pensa al folletto

Jeremie Boga corrisponde esattamente al prototipo di giocatore richiesto da De Rossi per la fase offensiva e, dopo una sola stagione vissuta a Nizza (il club da cui la Roma ha prelevato Ghisolfi), potrebbe davvero tornare in Italia. Il nuovo ds giallorosso lo portò in Costa Azzurra per 18 milioni di euro più bonus e ora il valore del folletto ivoriano si aggira intorno ai 15, considerando l'ammortamento e una stagione altalenante. Boga conosce molto bene il calcio italiano, dato che ha giocato 4 anni al Sassuolo e uno all'Atalanta. Ad oggi non c'è ancora nulla, ma è possibile che Ghisolfi chiami il Nizza per poter intavolare una trattativa. Boga ha un contratto fino al 2027 e percepisce 2.5 milioni a stagione: in caso di arrivo nella Capitale potrebbe ricoprire il ruolo di attaccante titolare a sinistra e formare la coppia con El Shaarawy.

(gasport)