I baby di Guidi all'assalto del tricolore

Lo scudetto manca da otto anni nella bacheca di Trigoria. Adesso è di nuovo lì, a portata di mano. [...] La Roma Primavera gioca stasera al Viola Park la finalissima come due anni fa: palla al centro alle ore 20.30 nel futuristico impianto di Bagno a Ripoli. [...] Davanti ci sarà il Sassuolo, un club che sta vivendo lo stranissimo paradosso di essere retrocesso nel massimo campionato e vicino alla gloria eterna con i baby. [...]

La baby Roma viaggia sull'onda dell'entusiasmo dopo aver battuto la Lazio nel derby valido per la semifinale, risolto dalla rovesciata di Alessio. [...] I ragazzi giallorossi vogliono chiudere la pratica nei 90'. Anche perché, in caso di pareggio, si batteranno direttamente i calci di rigore, senza passare dai due tempi supplementari. [...] La formazione non cambierà rispetto al derby: davanti si scalda il tridente composto da Cherubini, Joao Costa e Alessio, a centrocampo ci saranno Pagano e Pisilli, mentre in difesa comanderà Keramitsis, con Oliveras e Mannini terzini con licenza di spingere. [...]

(corsport)