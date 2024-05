Giallo Scaloni. Dybala, tutto sulla Roma

La grande sorpresa. Così hanno titolato in Argentina la notizia sull'esclusione di Paulo Dybala dai preconvocati per la Coppa America. [...] Una decisione, quella di Scaloni, che ha sollevato davvero tanto clamore in Argentina visto che ormai sembra essere davvero remota la possibilità di vedere la Joya in Coppa America, a meno di colpi di scena o infortuni. [...] Niente Argentina? Tutto sulla Roma. Perché la volontà del numero 21 è quella di restare in giallorosso anche la prossima stagione, consapevole della sua importanza per lo spogliatoio ma anche per De Rossi.

Nella "rivoluzione" tecnica che porterà a tanti cambiamenti nella rosa, l'argentino resterà uno dei punti di riferimento per qualità e leadership. [...] La clausola da 12 milioni valida fino alla fine di luglio non spaventa al momento la Roma, né l'argentino ha intenzione di attivarla. Nel corso dell'estate le parti si parleranno per decidere come continuare. [...] Secondo i media sudamericani la scelta di Scaloni di escluderlo sarebbe di natura tecnica. Una motivazione che lascia perplessi i tifosi argentini, legati alla Joya e al suo mancino. [...] I 16 gol e i 10 assist stagionali con la maglia della Roma parlano per l'attaccante, lasciato a casa per far spazio, tra gli altri, a Valentin Carboni che con il Monza ha realizzato due reti e servito quattro assist. [...]

(corsport)