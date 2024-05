Ghisolfi ufficiale. Presto a Roma per iniziare a lavorare subito

[...] Ghisolfi ha firmato con i giallorossi un contratto triennale e dovrebbe sbarcare a Roma in questi giorni, per iniziare ad essere operativo già da subito. Tante le situazioni in cui dover mettere le mani: le plusvalenze da plazzare entro Il 30 giugno, la cessione degli esuberi (Shomurodov, Belotti, Kumbulla, Solbakken e Darboe, solo per citare i rientri) e la squadra da rinforzare: Nandez del Cagliari è il primo nome, probabilmente anche il primo acquisto della sua nuova avventura.

(Gasport)