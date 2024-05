Ghisolfi nuovo responsabile area tecnica

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L’aveva anticipato Rivère, presidente del Nizza, al termine del campionato francese domenica sera, ma solamente ieri è arrivato il comunicato ufficiale della Roma: Florent Ghisolfi è il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del club giallorosso. Così come De Rossi, l’ex DS dei rossoneri e del Lens ha firmato un contratto triennale e sarà già operativo nei giorni a venire. L’ex calciatore deve ancora sbarcare nella Capitale, dove poi visiterà il centro sportivo di Trigoria e incontrerà per la prima volta il tecnico romanista. Dopo tre mesi di vuoto va quindi a riempirsi nuovamente la casella legata alla direzione sportiva lasciata vacante dal dimissionario Tiago Pinto. Ghisolfi tuttavia non andrà a ricoprire il ruolo e le mansioni del General Manager. II curriculum del francese fa notare immediatamente il lavoro di valorizzazione dei club in cui ha lavorato: nel 2019 prende le redini di un Lens in Ligue 2 e in poco tempo la porta a una storica qualificazione in Champions League, percorso simile con il Nizza, con il quale ha appena finito la stagione al quinto posto, garantendo alla sua ex squadra il ritorno nel calcio europeo. Adesso ci sarà à un’ulteriore step nella carriera di Ghisolfi, che sarà chiamato a ricostruire la Roma insieme a De Rossi.