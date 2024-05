Stasera il Nizza sfiderà il Lilla per l'ultima di campionato in Ligue 1. Da quel momento, ogni giorno potrebbe essere quello buono per l'annuncio di Florent Ghisolfi come nuovo d.s. della Roma. li francese andrà così a coprire il posto rimasto vuoto dall'addio di Tiago Pinto del 3 febbraio. E si comincerà a parlare concretamente di mercato giallorosso.

(gasport)