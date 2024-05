Ghisolfi, il rebus Dybala al debutto. E De Rossi rinnova per tre anni

Si apre con un rinnovo l'era Ghisolfi a Trigoria. Nelle prossime ore è infatti atteso il comunicato sull'allungamento del contratto di mister De Rossi, che rimarrà sulla panchina giallorossa fino al 2027. Una semplice formalità in vista degli appuntamenti cruciali per il nuovo ds. A partire dalla grana Dybala. Il calciatore ha un accordo fino al 2025 con la Roma. A giugno si attiverà la clausola da 12 milioni che permetterà all'argentino di avere il proprio futuro nelle sue mani. Qualche giorno fa, l'entourage ha tenuto dei colloqui con la Roma per capire meglio quale sarà il futuro della squadra nei prossimi tre anni. A far vacillare la società capitolina è però in primis l'ingaggio da 8 milioni, troppi per un club che si prepara a entrare in spending review, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla nuova, remunerativa, Champions League. Sarà decisiva in questo caso la figura della Ceo Lina Souloukou, che in questo nuovo corso assumerà ancor più potere, sulla falsariga di quanto visto nell'affare Baldanzi. La dirigente greca affiancherà Ghisolfi nella parte economica, lasciando al francese ila parte prettamente sportiva. Al momento, tra i preferiti del nuovo responsabile dell'area tecnica c'è il terzino Raoul Bellanova, calciatore di prospettiva che potrebbe inserirsi a meraviglia nella nuova Roma di De Rossi. Prezzo 25 milioni, anche se in questo caso il prezzo potrebbe non essere un problema. Fondamentale in tal senso sarà la volontà del calciatore, a cui di certo non mancano le offerte.

(La Repubblica)