Ghisolfi è ufficiale: accordo di 3 anni per progettare una rifondazione

[...] Ghisolfi arriverà a Roma molto presto, firmerà un contratto di tre anni e comincerà subito a lavorare a stretto contatto con Daniele De Rossi - anche il prolungamento triennale del tecnico sarà ufficializzato a breve - e con il suo staff che sarà composto inizialmente da due uomini di sua fiducia e da José Fontes, portoghese arrivato in giallorosso con Mourinho che si è messo in luce nel reparto scouting e ora «promosso» nell'area tecnica. Il primo colpo della nuova Roma dovrebbe essere Nandez, centrocampista uruguaiano che si libererà a parametro zero dal Cagliari, ma Ghisolfi dovrà in poco tempo modificare profondamente la rosa: c'è da discutere del futuro di Dybala, che ha ancora attiva la clausola che gli permette di liberarsi per l'estero a 12 milioni di euro; c'è poi da programmare la sostituzione di Lukaku, destinato a tornare al Chelsea. Anche il rinnovo di Svilar e i riscatti di Angeliño e Llorente vanno fatti il prima possibile, così come l'acquisto di almeno un paio di esterni. [...]

(corsera)