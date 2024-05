Frosinone in B all'ultimo secondo. La Roma è fuori dalla Champions

L'ennesimo miracolo di Davide Nicola, l'uomo che aveva salvato Crotone, Genoa e Salernitana, tiene in A l'Empoli con un gol di Niang al 93' e condanna il Frosinone che aveva due risultati su tre in casa contro l'Udinese. [...] La Roma si è giocata la partita, anche se è entrata in campo conoscendo il risultato di Atalanta-Torino (3-0) e sapendo che il suo sesto posto in classifica voleva dire Europa League e non Champions.

Tanti giallorossi non volevano, involontariamente, contribuire alla retrocessione di Eusebio Di Francesco, l'uomo che fece vivere all'Olimpico la notte magica della "remuntada" contro il Barcellona di Messi in Champions League, ma così va il calcio. [...] Ancora una volta le tre neo promosse non sono riuscite a salvarsi insieme. Il Genoa è stata una grande rivelazione, il Cagliari ha trovato in Claudio Ranieri l'uomo giusto per compattare una intera regione dietro a una squadra. Il Frosinone, invece, per la terza volta non giocherà due stagioni di fila in serie A.

(corsera)