Focus difesa, Angelino è la priorità

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - Non c'è tempo da perdere, il prossimo futuro della Roma è ormai alle porte e mentre la squadra è impegnata a Perth nell'amichevole di venerdì contro il Milan di Bonera (fischio d'inizio alle ore 13 italiane), la società insieme a Lina Souloukou (impegnata ieri sera ai Globe Soccer Awards in Sardegna) e al nuovo ds Ghisolfi (in attesa del suo arrivo a Trigoria dalla Francia) sono già al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. La Ceo giallorossa ha premiato il Barcellona come miglior club femminile dell'anno. In attesa di stilare la lista completa degli obiettivi di mercato, i giallorossi stanno iniziando a pianificare la propria strategia da attuare nella sessione estiva

di calciomercato. (...) Il tempo stringe e Ghisolfi è pronto a sciogliere i primi nodi: Angelino ha convinto tutti e ora il riscatto è veramente ad un passo. Il terzino spagnolo è arrivato nella Capitale durante il mercato invernale, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, divisi su tre annualità, modalità più che sostenibile per la società. Il vero nodo da sciogliere riguarda la scadenza della possibilità di usufruire di questo diritto: l'ultimatum è fissato per domani e se la Roma non dovesse esercitare il diritto di riscatto, il Lipsia non avrebbe intenzione di prolungare le tempistiche. Il club tedesco sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con alcuni club di Bundesliga che hanno puntato gli occhi su Angelino, anche se la volontà del calciatore sembrerebbe quella di voler rimanere alla corte di De Rossi. La questione spagnola non riguarda solo il terzino del Lipsia, ma anche Diego Llorente. Il pre-stito secco del difensore terminerà il 30 giugno, ma la Roma sembrerebbe pronta a trattare con il Leeds per un acquisto a titolo defintivo. (...)