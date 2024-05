Fiorentina-Napoli venerdì 17, De Laurentiis chiede il rinvio per scaramanzia: Casini chiama la Viola, possibile spostamento a sabato

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi della trentasettesima giornata di campionato e una delle partite più interessanti è sicuramente Fiorentina-Napoli, in programma venerdì 17 maggio alle ore 20:45. Secondo quanto rivelato dall'edizione online del quotidiano, Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, avrebbe chiesto il rinvio della gara per un motivo ben preciso: essendo una persona molto scaramantica, il numero uno del Napoli non vorrebbe giocare venerdì 17 (giorno ritenuto particolarmente sfortunato nella credenza popolare) e avrebbe chiesto lo spostamento del match a sabato alle 15. Il presidente della Lega, Lorenzo Casini, avrebbe già chiamato la Viola per convincerla a cambiare data e orario e starebbe cercando un accordo.

(larepubblica.it)

