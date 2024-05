"Finché Dybala sta in piedi lo faccio giocare"

"C'è una Roma con Dybala e una senza Dybala", diceva fino a qualche tempo fa Mourinho. E' bastato poco tempo a Daniele De Rossi per allinearsi. [...] "Finché Paulo sta in piedi - le parole ieri di DDR - lo faccio giocare. Non sarà veloce come Frimpong, ma con la sua tecnica crea superiorità, può inventarsi un gol in un centimetro quadrato". [...] La gara di questa sera - ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Colombo -, in un Olimpico esaurito per la 56ma volta nell'era Friedkin, è la partita di Dybala. A Torino, la Joya ha lasciato una parte di cuore e qualche rimpianto nei tifosi bianconeri. [...]

Viste le parole di De Rossi in conferenza stampa, stasera dovrebbe toccare ancora a lui, a meno di problemi nella rifinitura di questa mattina. [...] Rispetto alla gara di Europa League persa 0-2 contro il Bayer Leverkusen ci sarà un turnover ragionato: possibile un turno di riposo per uno tra Smalling e Mancini (diffidato, come Lukaku), oltre a Spinazzola ed El Shaarawy. "Faremo delle scelte - ha concluso De Rossi - perché non possono giocare sempre gli stessi undici. E' difficile preparare partite dal giovedì alla domenica". [...] Calendario alla mano, in questa stagione la Roma ha giocato finora dieci partite meno della Juventus: 49 contro 39. [...]

(corsera)