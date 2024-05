Fiato sospeso. Dybala e i dubbi sul futuro: "Incuriosito dalla Premier"

LEGGO (F. BALZANI) - Sorrisi e gol in allenamento, ma pure dubbi sul futuro. Dybala guida il gruppo che oggi (ore 13, in diretta su Roma+) chiuderà la stagione nell’amichevole contro il Milan a Perth di fronte a 60 mila spettatori (ieri maxi murales dedicato a Di Bartolomei in Australia). L’argentino, in un’intervista a The Athletic, non ha fatto chiarezza: "Voglio vincere il più possibile con la Roma. Sono in Italia da quasi 12 anni e mi sto divertendo moltissimo. Sarebbe difficile andarmene perché qui sono cresciuto e diventato uomo". Apertura? Così sembra, ma poi aggiunge: "Ho sempre la curiosità e ti chiedi cosa faresti in Liga o Premier, dove ci sono grandi squadre e grandi giocatori. A nessuno piace finire sesto. Avevamo la squadra per finire più in alto, non sono soddisfatto. Non ho vinto una Champions e un’ Europa League, ma sarà sempre il mio obiettivo. Conta solo vincere".

Molto quindi dipenderà dai piani di ambizione della Roma, quelli di Paulo (sposo a breve) sono di restare. Il primo tassello ieri è stato il riscatto di Angelino dal Lipsia per 5 milioni pagabili in tre rate e con stipendio di 1.8 milioni. Una conferma per lo spagnolo insidiato nelle ultime ore da Pinto, che per portarlo al Bournemouth gli avrebbe offerto un ingaggio più ricco. Ora De Rossi si aspetta altro. A centrocampo chiede un elemento che aumenti tasso tecnico e gol. Il sogno è Frattesi, ma sono stati proposti due giocatori dall’Inghilterra: Gabriel Sara e Phillips. Il primo, brasiliano del Norwich, intriga molto. Il secondo del City è reduce da infortuni e bocciature. Qualche elemento potrebbe essere promosso dalla Primavera, che stasera si gioca lo scudetto contro il Sassuolo.