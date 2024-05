Femminile, primo colpo per Spugna: c'è l'austriaca Hanshaw

Dopo lo scudetto e in attesa di giocare la finale di Coppa Italia, la Roma Femminile piazza il primo colpo in vista della prossima stagione: si tratta di Verena Hanshaw, 30 anni, austriaca, terzino mancino, una rarità in giro per l'Europa.

Arriva a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, con cui ha giocato le ultime sei stagioni. Hanshaw ha firmato un contratto fino al 2026. [...] "Come la Roma, anche io ho grandi obiettivi e voglia di vincere titoli. Per questo non vedo l'ora di affrontare nuove sfide e giocare davanti a questi grandi tifosi", ha detto Hanshaw, che ha già raggiunto quota 100 presenze con l'Austria.

