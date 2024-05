Femminile: giallorosse con l'Inter, poi la festa scudetto allo stadio Olimpico

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Campionato vinto con largo anticipo, altre tre gare da onorare e la finale di Coppa Italia da portare a casa, ma intanto la Roma oggi festeggerà il titolo davanti al suo pubblico. Le campionesse d'Italia alle 12.30 ospiteranno l'Inter (diretta Dazn): l'obiettivo adesso è chiudere al meglio l'annata da record e prepararsi alla Coppa da giocare contro la Fiorentina il 24 maggio a Cesena. Il Tre Fontane sarà, ancora una volta, sold out e Spugna assicura spettacolo: "Sarà una bella festa, con una grande cornice di pubblico, come già accaduto durante il corso della stagione. Vogliamo offrire un'ottima prova - sottolinea il tecnico ai canali del club - i nostri sostenitori se la meritano e quindi dobbiamo fare una grande partita. Incontriamo una squadra in salute, sarà sicuramente una bella domenica".

Per l'impegno odierno torna tra le convocate Di Guglielmo mentre le altre infortunate proseguono il lavoro di riabilitazione con lo staff medico: "Vogliamo averle nelle migliori condizioni in vista della finale di Coppa Italia - spiega l'allenatore - qualcuna è più avanti, altre più indietro, ma l'obiettivo è farle arrivare bene al 24 maggio". Questa sera poi le giallorosse si sposteranno all'Olimpico dove, in occasione di Roma-Juve, celebreranno la vittoria del secondo scudetto.