Esodo alla BayArena. In duemila per crederci

In duemila in trasferta in Germania, ma se fossero stati di gai pasti nel settore ospiti non sarebbero bastati i trentamila seggiolini della BayArena. Perché i romanisti non hanno mai lasciato sola la ama in queste stagioni, figuriamoci se lo avrebbero fatto in una sfida così delicata e nella quale la squadra avrà bisogno del massimo appoggio dai propri sostenitori. Così già da oggi tanti dei duemila romanisti partiranno per raggiungere Colonia (a pochi chilometri da Leverkusen) e vivere questa trasferta tanto delicata e insidiosa quanto divertente per la bellezza di una città già visitata da molti un anno fa, nell'altra semifinale di ritorno, quella che poi ha portato il gruppo a Budapest. (...) Domani a Leverkusen, su indicazione delle autorità locali, sarà allestito un meeting point presso lo Skate Park Leverkusen situato in Skatepla-tz Stelzenbrticke. Il Fan Meeting Point dista circa 600 metri dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen e a circa 15 minuti di camminata dalla BayArena (...)

(corsport)