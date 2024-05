Eriksson-Roma, 40 anni fa la rivoluzione delle panchine

Quarant'anni fa la Guerra Fredda Usa-Urss toccava uno dei suoi punti più critici: il Blocco sovietico, infatti, annunciò il boicottaggio delle Olimpiadi di Los Angeles. Lo "sport" invase così le pagine dei giornali insieme alla Grande Attesa per Roma-Liverpool, la finale di Coppa dei Campioni che si sarebbe disputata all'Olimpico il 30 maggio. [...] Dino Viola, presidente dei giallorossi, per sostituire Nils Liedholm deciso a tornare al Milan, l'8 maggio ingaggiò Sven Goran Eriksson. [...]

Tesserare lo svedese significò sfidare i regolamenti che vietavano di tesserare allenatori esotici. Viola, allora, designò Eriksson direttore tecnico, mandando in panchina Roberto Clagluna. Inutile ricordare come il calcio italiano trasse giovamento dall'approdo di Eriksson, che sfiorò il titolo nell'86 con la Roma e lo centrò nel 2000 alla guida della Lazio. [...] Una carriera scintillante, che Eriksson sta ripercorrendo in questo suo struggente lungo addio dopo la scoperta della malattia.

(Il Messaggero)