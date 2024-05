Ennesimo sesto posto in bacheca e nessun trofeo

C'è un dato che fotografa al meglio la stagione della Roma: la classifica. Sesto posto con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Esattamente lo stesso score degli ultimi due anni. Ma questa volta non c'è nessun trofeo in bacheca. Una differenza sostanziale nella valutazione globale di una stagione. Perché se il primo anno di Josè Mourinho era stato trionfale grazie alla vittoria della Conference League, il 2023 era stato beffardo per le note vicende di Budapest, ma comunque sufficiente visto il traguardo conseguito. Quest'anno il giudizio non può che essere insufficiente. Perché la Roma targata Mou-De Rossi non ha centrato nessuno degli obiettivi prefissati a inizio stagione. Fallendo per il sesto anno consecutivo la qualificazione Champions e uscendo in semifinale di Europa League. […] «Non è stata una stagione disastro-sa, ma potevamo e dovevamo fare meglio. Seguiremo il modello Atalanta». Parola di De Rossi.

(La Repubblica)