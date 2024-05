Empoli-Roma sarà l’ultima per tanti: Rui Patricio può giocare

Se Dybala rappresenta una delle incognite per la Roma della prossima stagione, la partita di Empoli certificherà l’addio di molti altri giocatori. Due sono in scadenza di contratto: Rui Patricio, che potrebbe giocare al Castellani al posto di Svilar, e Spinazzola, che si è infortunato a Leverkusen e ancora non è guarito. Ma poi ci sono tanti “precari” di lusso che lasceranno la Roma per fine prestito: Lukaku, oggi squalificato, guida la lista completata da Kristensen (Leeds), Huijsen (Juventus), Azmoun (Bayer Leverkusen) e Renato Sanches (Psg). [...] Oggi De Rossi potrebbe dare una chance ad Aouar, anche per dare fiato a Pellegrini che nell’ultimo periodo ha giocato tantissimo e non vuole rischiare infortuni in vista dell’Europeo.

(Corsport)