EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Ipotesi Rui Patricio, dubbi in attacco

Alle 20.45 la Roma di Daniele De Rossi sarà ospite al Castellani per l'ultima gara di Campionato della stagione 23/24. Blindato il sesto posto, in attesa delle gare che dovrà disputare l'Atalanta che determineranno l'ingresso dei giallorossi in Champions League, DDR potrà fare qualche cambio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Bove, Cristante; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Angeliño, Ndicka, Smalling, Kristensen; Aouar, Bove, Cristante; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Kristensen; Pellegrini, Bove, Cristante; El Shaarawy, Baldanzi, Abraham.

IL MESSAGGERO: Svilar; Angeliño, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Bove, Cristante; Azmoun, Dybala, Abraham.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

IL ROMANISTA: Svilar, Kristensen, Llorente, Ndicka, Angeliño, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Abraham, Zalewski.