Dybala torna a lavorare in gruppo. Paredes è pronto: col Genoa ci sarà

Oggi Paulo Dybala dovrebbe tornare in gruppo. Questa è la previsione dell'attaccante e dello staff medico. A condizionarlo, però, sarà il solito dolore all'adduttore sinistro. Ieri mattina era ancora presente e per questo motivo, dopo il test che ha svolto sul campo, ha preferito rientrare in palestra e svolgere lavoro personalizzato. [...] Chiudere l'anno con una lesione, significherebbe anche non essere convocato per la Coppa America che si disputerà tra giugno e luglio. Dunque, massima attenzione anche al minimo dolore, anche se gli esami strumentali non hanno riscontrato alcun problema. [...]

Ieri, assieme a lui c'erano anche Sanches e Spinazzola. L'esterno è reduce da un infortunio muscolare rimediato nella semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen. Sta facendo il massimo per recuperare e provare ad esserci ad Empoli, probabilmente ultima partita in giallorosso dato che il suo contratto scadrà il 30 giugno. Nessuna paura, invece, per Paredes, Pellegrini e Karsdorp. A Trigoria assicurano che hanno svolto un allenamento individuale che era già programmato e che oggi dovrebbero tornare in gruppo. [...]

(Il Messaggero)