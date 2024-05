Dybala tiene in ansia la Roma: oggi gli esami

E adesso il Leverkusen, la partita della speranza. Tre giorni alla sfida di ritorno contro la corazzata Bayer: De Rossi crede nella rimonta, così come i giocatori che di certo proveranno fino alla fine a fare risultato per agganciare la terza finale europea consecutiva. Certo, nonostante le rassicurazioni in campo di Dybala, la Roma è inevitabilmente in ansia per le sue condizioni. L'argentino nel finale del primo tempo ha sentito un fastidio all'adduttore destro e ha fatto una smorfia che ha subito preoccupato lo staff giallorosso. All'intervallo è uscito dal campo con la parte del pantaloncino della coscia destra tirato su mentre intanto si massaggiava la parte dolorante. Inevitabilmente De Rossi ha preferito lasciarlo fuori per evitare qualsiasi altra problematica: Dybala è rimasto negli spogliatoio insieme ai fisioterapisti proprio per valutare l'entità del problema. [...] Oggi svolgerà tutti gli accertamenti del caso per scongiurare qualsiasi situazione a rischio o che potrebbe portare a un problema maggiore. De Rossi ci fa affidamento, magari lo lascerà a riposo anche domani per poi portarlo a Leverkusen e lì valutare se utilizzarlo dal primo minuto. Oggi si saprà qualcosa di più.

(Corsport)