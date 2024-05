Dybala tentato da Liga e Premier. Preso Angeliño

"A nessuno piace arrivare sesti. Quest'anno avevamo una squadra per fare meglio di così. Non sono soddisfatto della stagione". A parlare è Paulo Dybala sulle colonne della rivista americana The Athletic e sono parole che mettono in apprensione non poco l'ambiente giallorosso. [...] Un'intervista-bilancio di fine stagione che lascia tutto aperto: "Io voglio vincere. L'Italia mi ha dato tutto, sarebbe difficile lasciarla, ma c'è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati come la Liga e la Premier". [...]

La questione Dybala a Roma è aperta e sarà l'argomento caldo del mese di giugno. [...] C'è un contratto fino al 2025 che lo lega ai giallorossi ma allo stesso modo il concetto di "vincere a tutti i costi" poco si sposa con la nuova linea del club giallorosso tutta "giovani e futuro". [...] Intanto la Roma, impegnata oggi alle 13 a Perth nell'amichevole contro il Milan, ha messo a segno il primo acquisto. Angeliño è stato riscattato dal Lipsia. Cinque milioni di investimento e contratto fino al 2028 per il terzino, che andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro l'anno. [...]

(la Repubblica)