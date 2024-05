Dybala si rivede in gruppo. Oggi il test decisivo ma vuole esserci domenica

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Prosegue il lavoro della Roma in vista della gara di domenica contro il Genoa. Buone notizie da Trigoria: ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo Dybala. L'argentino, che per un problema muscolare ha saltato le due gare più importanti della stagione per i giallorossi (semifinale di ritorno con il Leverkusen e lo scontro Champions con l'Atalanta) vorrebbe tornare a disposizione di De Rossi per le ultime due giornate prima di pensare alla Copa America con l'Argentina . L'obiettivo è aumentare i carichi di lavoro nelle sedute rimanenti, così da puntare a una maglia da titolare già contro la squadra di Gilardino, all'ultima sfida davanti al pubblico dell'Olimpico. Da un argentino all'altro, ieri è tornato a parlare della sua esperienza a Roma Javier Pastore. Il «Flaco» in un'intervista all' «Ultimo Uomo» ha svelato un retroscena riguardo il suo addio al club capitolino e il suo rapporto con Mourinho: «Io con José non ho parlavo nemmeno una volta, la società non voleva più alcuni veterani come me, Fazio, Pedro, Nzonzi, e lui non ha voluto "proteggere" nessuno di noi. Mi è dispiaciuto perché l'affetto dei tifosi e la voglia di ripagarli mi davano tanta forza, anche nei momenti più duri, ma era molto faticoso per me, sono stato un mese e mezzo ad allenarmi da solo, lontano dalla squadra, ma se mi sforzavo al 100% i giorni dopo sentivo dolore anche soltanto a scendere dal letto e camminare».