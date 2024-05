Dybala riflette. Il futuro torna enigmatico

Il presente è incerto ma il futuro di Paulo Dybala lo è ancora di più. Il calciatore non dà garanzie per una permanenza a Roma la prossima stagione. (...) Daniele De Rossi lo aspetta per la sfida contro il Genoa per difendere il sesto posto e sperare ancora nella Champions. Il 21 è il giudice supremo del suo corpo. Se non lo sente a posto, preferisce curarsi per recuperare condizione atletica e sicurezza. Con la Copa America all’orizzonte, l’ex Juventus non vuole rischiare e stare attento il più possibile. Il problema però si one in prospettiva. Fino a fine luglio c’è la famosa clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Dybala si trova alla grande a Roma ma a 31 anni vuole firmare l’ultimo grande contratto della carriera. La Roma sta lavorando a tutte e due l’opzioni sia con che senza la Joya nel futuro. Senza di lui i giallorossi hanno raccolto solo 14 punti in 11 partite con una media di 1,27. Per lui c’è forte anche la pressione del campionato dell’Arabia Saudita che lo accoglierebbe a braccia aperte. (...)

(corsport)