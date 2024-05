Dybala resta in dubbio: Lukaku guida l'assalto

Paulo Dybala resta il grande dubbio della giornata. De Rossi, come ha ammesso in conferenza stampa, deciderà oggi se utilizzare l'asso argentino dal primo minuto oppure se preservarlo almeno inizialmente e impiegarlo a partita in corso. [...] Il tecnico sta facendo più di una valutazione sul caso. Prima di tutto che supporto darebbe dal primo minuto e quale invece utilizzandolo part-time nella ripresa, con un Bayer magari più in sofferenza. [...] A quel punto come si schiererebbe la Roma senza la sua Joya? Probabilmente con uno schieramento simile a quello dell'andata, ma con qualche interprete diverso. Chiaramente con Karsdorp in panchina.

Ma non è da escludere rivedere il 3-5-2. [...] Questa può essere la prima soluzione per cercare di dare profondità alla Roma e garantire al tempo stesso anche una buona copertura del campo e meno possibilità di incappare nei contropiedi dei veloci uomini di Xabi Alonso. La seconda soluzione è quella di scendere in campo con l'assetto visto contro la Juventus, quindi utilizzando il 4-2-3-1 con Pellegrini più avanzato e l'impiego sia di El Shaarawy a sinistra che di Baldanzi (o Azmoun) a destra. [...]

