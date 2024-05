Dybala: "Qui sto bene ma Inghilterra e Spagna mi intrigano"

Ci saranno circa 60 mila spettatori oggi alle 13 italiane all'Optus Stadium di Perth ad assistere all'amichevole tra la Roma e il Milan. [...] Gli australiani, insomma, vanno pazzi per Paulo Dybala, di gran lunga il romanista più atteso e festeggiato di questa mini tournée. La Joya ha rilasciato un'intervista a "The Athletic", in cui da una parte rassicura e dall'altra lascia aperta la porta a vari scenari riguardo al proprio futuro.

"Sono in Italia da quasi 12 anni - le sue parole - e sto vivendo un momento incredibile. E' complicato per me vedermi lontano dall'Italia perché sono diventato un uomo qui. L'Italia mi ha dato tutto. Sarebbe difficile lasciare, ma ovviamente c'è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League". Perché il suo obiettivo è vincere, meglio se con la maglia della Roma: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Sono stato fortunato da aver avuto l'occasione di competere per tutti i trofei". [...] Per De Rossi Dybala prevede un futuro da allenatore in Argentina: "Daniele la adora, è ancora molto legato al Boca Juniors e a quel mondo, sono sicuro che vorrà tornare lì per allenare". [...]

