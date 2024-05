Dybala punta al Bayer, oggi provino il decisivo. Stadio, nuovi incontri

Non c'è riposo per Paulo Dybala che vuole a tutti i costi giocare contro il Leverkusen. Nel giorno di riposo concesso ieri da mister De Rossi, l'argentino ha effettuato una seduta di fisioterapia per smaltire l'affaticamento agli adduttori accusato domenica contro la Juventus. Oggi il provino decisivo. Senza dolore l'argentino parte per la Germania. In caso contra- rio, niente convocazione e obiettivo puntato alla sfida di domenica contro l'Atalanta. Decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Questa mattina a Trigo- ria la rifinitura con tutta la rosa al completo, poi nel primo pomerig gio la partenza per Leverkusen. (...) Intanto proseguono gli incontri tra il club giallorosso e i tecnici di Populous, lo studio di progettazione che si occuperà di disegnare il futuro Stadio della Roma. Un'altra intensa giornata di lavoro in cui si sono affrontati nuovi dettagli dell'impianto che dovrà sorgere sull'area pubblica di Pietralata. Nello specifico si è parlato del campo di gioco, delle facilities per calciatori e media, di sicurezza e di tutta la parte tecnologica. Dettagli di un impianto esistente, per ora, solo su carta. Ma che fa capire come la volontà di Dan e Ryan Friedkin sia quella di velocizzare il più possibile le questioni dipendenti esclusi vamente dal club e dai suoi partner. In attesa di definire le diverse criticità del progetto definitivo da presentare a Comune e Regione: tribune, inquinamento acustico, la convivenza con l'ospedale Pertini, viabilità e parcheggi. (...)

(La Repubblica)