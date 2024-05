Dybala parte per Leverkusen ma sarà l’occasione di Baldanzi

Paulo Dybala vuole esserci anche a Leverkusen. Per questo, nel giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra, l’argentino (con Celik e Llorente, anche loro alle prese con qualche acciacco) era a Trigoria per sottoporsi a delle terapie dopo il problema agli adduttori della gamba sinistra accusati contro la Juve. Un affaticamento, non una lesione, che potrebbe costringerlo a non partire titolare nella semifinale di ritorno di Europa League. Se dovesse essere così, il suo posto sarà preso da Tommaso Baldanzi. (...) L’ex calciatore dell’Empoli – premiato un paio di giorni fa dall’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Italiani come miglior giovane della stagione scorsa – nel match contro la Juventus, contro cui aveva segnato l’ultimo gol in serie A prima di trasferirsi in giallorosso, ha superato un esame: titolare nel primo big match da quando veste la maglia della Roma, al fianco di Lukaku e lo stesso Dybala. Il classe 2003 è stato tra i più convincenti: ha corso e lottato, è entrato nell’azione del momentaneo vantaggio di Lukaku ed è uscito tra gli applausi degli oltre sessantamila dell’Olimpico. (...) Baldanzi, quando è chiamato in causa, ce la mette tutta e il pubblico lo riconosce: per fare l’ultimo salto avrebbe bisogno di un gol, magari decisivo. A Leverkusen, domani sera, potrebbe arrivare l’occasione giusta. Una conferma potrebbe arrivare oggi nella conferenza stampa che Daniele De Rossi terrà alla BayArena alle 18.30 circa. (...)

(corsera)