Dybala out, De Rossi ci crede: "Ci giochiamo tantissimo"

Alla fine ha alzato bandiera bianca, Paulo Dybala è rimasto a Roma, senza neanche salire sull'aereo che ieri ha portato la Roma a Bergamo. [...] Ed allora la Roma arriva alla sfida di stasera senza il suo giocatore migliore e senza Spinazzola, per cui gli esami di ieri hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra. Per il terzino la stagione è virtualmente finita. [...]

Intanto stasera la Roma deve vincere per sperare ancora nella Champions: "Sappiamo quanto è importante e che loro sono in grande salute, ma anche che sono l'unica squadra ad aver giocato più di noi - dice De Rossi -. Sarà una gara dove potrebbero mancare le forze, ma siamo fiduciosi. L'Atalanta ha meritato di arrivare in finale, noi no. Ma questa è un'altra partita, dovremo essere bravi a farci scivolare via le scorie. Ci giochiamo tantissimo". [...] La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per lo sbarco di Florent Ghisolfi in giallorosso. Il d.s. del Nizza ha comunicato al suo club di voler cambiare aria, bisogna capire se la società francese lo lascerà libero. [...]

(gasport)