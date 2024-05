Dybala ok, niente lesione: può giocare a Leverkusen

Buone notizie per Dybala (e De Rossi): gli esami a cui si è sottoposto ieri l'argentino non hanno evidenziato lesioni all'adduttore della gamba sinistra. La causa dello stop contro la Juventus, quindi, era solo un affaticamento. [...] L'argentino torna a disposizione per la gara di giovedì sera [...] a Leverkusen.

Ciò non significa che sarà titolare, perché De Rossi dovrà pensare anche alla gara di domenica a Bergamo, vero e proprio spareggio Champions. [...] A Leverkusen è pronto a sostituirlo Baldanzi: rispetto alla gara di campionato torneranno Mancini, El Shaarawy, Spinazzola, Celik e probabilmente Smalling. [...]

(corsera)