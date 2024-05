Dybala non ce la fa: si scalda Baldanzi

Paulo Dybala alza bandiera bianca. Di nuovo. Prima dell'allenamento di ieri ha sentito nuovamente dolore all'adduttore e non ha partecipato alla rifinitura pre-Atalanta. La scelta di Daniele De Rossi è stata di non farlo partire per Bergamo alla vigilia, ma di riservarsi un'ultima possibilità questa mattina. [...] La Roma contro l'Atalanta ha la possibilità di guadagnarsi l'accesso alla prossima Champions League, ma provarci senza l'argentino depotenzierebbe il reparto offensivo. [...]

In attesa di risvolti, De Rossi ha preparato la partita provando Baldanzi al suo posto. L'ex Empoli ha riposato con il Leverkusen ed è l'alternativa più fresca. Può essere utilizzato sulla fascia destra in caso di 4-3-3 o come trequartista dietro la punta se Daniele sceglierà il 3-4-2-1. Nella prima ipotesi sarà esterno, Lukaku punta ed El Shaarawy a sinistra, nella seconda il Faraone resterebbe in panchina e Tommaso e Azmoun trequartisti dietro a Big-Rom. [...] Obbligata la scelta sulla fascia sinistra per via dell'infortuno di Spinazzola, [...] giocherà Angelino che è vicino a guadagnarsi il riscatto. Al club basterebbe pagare 5 milioni al Lipsia per acquistarlo a titolo definitivo. [...]

(Il Messaggero)